Nasce la società Groupe PSA Italia - Tuttoggi

A partire da oggi nasce la società unica Groupe PSA Italia SpA che incorpora Peugeot Automobili Italia SpA, Citroen Italia SpA, Opel italia srl e Psa Service srl. A capo della società Gaetano Thorel con il ruolo di CEO di Groupe PSA Italia SpA. La decisione è nata per snellire le procedure amministrative, contabili e giuridiche con risparmio di risorse economiche e di tempo e conseguente miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa. La società unica manterrà le individualità dei differenti Brand ma i dipendenti apparterranno alla medesima compagine societaria recante il nome di Groupe Psa Italia SpA. La nascita della società unica, concordata con le rappresentanze dei lavoratori, armonizza le condizioni dei contratti lavorativi delle società incorporate realizzando un’unica piattaforma contrattuale per tutti i lavoratori che fanno da oggi parte di Groupe Psa Italia SpA.

Tale decisione è ispirata profondamente dai valori di “Efficienza”, “Agilità” e “Vincere insieme” che sono presenti nel DNA e in tutte le attività di Groupe PSA. In particolare, la nascita della società unica enfatizza ancora una volta l’importanza del lavoro di squadra, avendo come obiettivo comune che il vincitore finale sia Groupe PSA.

(ITALPRESS).