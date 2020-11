Nasce la Milano Duomo Card - Tuttoggi

Il Duomo di Milano, miracolo di pietra e di fede nel cuore della città. In questo momento di grande difficoltà per la cultura e per il turismo la Veneranda Fabbrica del Duomo ha ideato la “Milano Duomo Card” per sostenere il monumento e gli interventi di restauro. Si tratta di una card che si può acquistare sul sito duomomilano.it e, a partire da febbraio 2021, nelle librerie Mondadori limitrofe al Duomo. Disponibile in varie tipologie, anticipa grazie alla multimedialità l’esperienza di visita che sarà poi possibile effettuare dal vivo alla riapertura.

