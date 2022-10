Nasce Italpress €conomy, il nuovo magazine televisivo dell’Italpress - Tuttoggi

“Ogni settimana racconteremo le notizie economiche con grande chiarezza e grande semplicità. L’economia è diventata molto importante per la nostra vita, affronteremo temi che ci riguardano nella quotidianità, temi che spesso non sappiamo decodificare. Per questo nasce Italpress €conomy, una nuova sfida che affrontiamo con grande passione”, afferma Claudio Brachino.

“Italpress €conomy – dice Gaspare Borsellino – è solo un nuovo punto di partenza di una sfida, quella multimediale, che abbiamo intrapreso da qualche anno e che oggi ci vede protagonisti, con una vasta produzione quotidiana di videonotizie, tg, podcast e format televisivi. Una sfida che stiamo affrontando con un entusiasmo crescente”.

Italpress €conomy: ogni venerdì una nuova puntata su Italpress.com e sui siti e le tv di tutta Italia partner dell’Italpress.

