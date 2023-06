Nasce il Focus Lavoro e Welfare dell’Agenzia Italpress - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Cresce ancora la produzione multimediale dell’agenzia di stampa Italpress. Dopo il Focus ESG, curato dal giornalista Marco Marelli, un nuovo approfondimento quindicinale tematico: si tratta del Focus Lavoro e Welfare condotto dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, e attualmente presidente del Centro Studi Lavoro & Welfare, che intervista negli studi Italpress di Roma e Milano esperti e manager del settore.

Nella prima puntata a rispondere alle sue domande è Anna Gionfriddo, amministratore delegato di Manpowergroup Italia, con la quale affronta tutte le principali tematiche sul lavoro.

“L’obiettivo – afferma Damiano – è quello di affrontare temi complessi con un linguaggio comprensibile a tutti. In ogni puntata approfondiremo una tematica diversa con laiuto dei protagonisti del settore”.

Cresce ancora, dunque, la famiglia dei prodotti multimediali dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino, che già conta numerosi videomagazine e tg quotidiani e settimanali che coprono tutti i principali settori informativi.

“Alla già ricca informazione multimediale quotidiana che già oggi può contare su un flusso di una cinquantina di video e sulla collaborazione di noti giornalisti e personaggi dell’informazione si aggiunge un nuovo approfondimento. Crediamo molto nella verticalizzazione dei contenuti e così ai nostri Tg quotidiani e settimanali stiamo affiancando dei Focus di approfondimento quindicinali tematici, come questo nuovo format dopo quello sul mondo ESG. E’ la conferma che la crescita dell’Italpress nell’informazione multimedialità è solo all’inizio. Offriamo ai nostri abbonati e ai nostri partner produzioni in tutti i settori”, afferma il fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa, Gaspare Borsellino.

