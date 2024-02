Nasce Castiglione Moderata e Progressista a sostegno del candidato sindaco Filippo Vecchi - Tuttoggi.info

Filippo Vecchi pronto a sfidare il sindaco uscente Matteo Burico, a suo sostegno "La voce dei cittadini" ed una neonata associazione

Si delinea lo scenario politico in vista delle elezioni amministrative a Castiglione del Lago. Mentre il centrosinistra ha confermato la ricandidatura del sindaco uscente Matteo Burico, a scendere in campo con una compagine civica è anche Filippo Vecchi, affermato professionista castiglionese, conosciuto nel mondo dell’associazionismo.

Un percorso, quello della sua candidatura, avviato già da qualche giorno e che ora si concretizza con la nascita di “Castiglione Moderata e Progressista” (CMP), costituenda associazione “che, sull’impulso dato dallo stesso Vecchi, vuole dare seguito a quel cambiamento che emerge dalla cittadinanza, dalle imprese, dall’associazionismo”.

Facendo il punto dei primi incontri avuti con i cittadini, Filippo Vecchi dichiara: “Le persone chiedono che si esca dall’immobilismo e si risolvano i problemi reali”.

Pochi giorni fa il candidato aveva incassato il sostegno de “La Voce dei Cittadini”, associazione particolarmente impegnata nel raccogliere i disagi sul territorio al fine di cercare soluzioni. “Dopo “La voce dei Cittadini”, che voglio ringraziare per il lavoro svolto in molti mesi e per la fiducia, valore su cui punto molto, ecco nascere su mio invito CMP che sta lavorando per formalizzare il suo appoggio, un’associazione a cui stanno a cuore molti punti tra quelli che ho loro illustrato” ha proseguito Vecchi.

Un autentico fronte civico, quindi, si sta creando per costruire una casa comune dei castiglionesi volenterosi e desiderosi di migliorare le condizioni del territorio. “Sto condividendo con molti le mie idee e trovo interesse e voglia di novità, – ha concluso Vecchi – idee che sono alla base di quei punti del programma che sto imbastendo con i cittadini e che a breve inizierò a presentare”.