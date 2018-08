Nasce Birra Trasimeno, anteprima alla Mostra Agricola

Si chiama “Principe Trasimeno” la nuova birra lanciata da Giardini Spa, che sarà presentata alla Mostra Agricola Artigianale del Trasimeno (Maat) a inizio settembre. Sulla scia di Annibale, l’altra birra del Trasimeno, arriva ora un secondo personaggio leggendario: Trasimeno, colui dal quale prende il nome il lago.

Birra Trasimeno, che si ispira al mito del giovane pretendente della ninfa Agilla che morendo nel lago gli diede il nome, è ottenuta con prodotti tipici del territorio come la Fagiolina e il miele. Equilibrata, di colore giallo dorato con grado alcolico moderato, si accompagna a pesce, carni bianche e formaggi di media stagionatura. Ottima anche per un aperitivo. Non filtrata, non pastorizzata e rifermentata in bottiglia.

Nel corso del convegno regionale di sabato 8 settembre alle 17,30 alla MAAT la nuova birra farà il suo debutto.

“Questa iniziativa è degna di orgoglio per la MAAT” ha dichiarato Marino Mencarelli, vicepresidente della manifestazione. “Maat è sempre più un punto di riferimento e quest’anno ha potenziato le sue iniziative negli stand espositivi, nelle manifestazioni popolari e folkloristiche, nell’intrattenimento” ha concluso Mencarelli.

Sul sito www.mostraagricola.com si trova il ricco programma della manifestazione che si svolge a Pozzuolo Umbro. E’ possibile inoltre scoprire e approfondire le Birre del Trasimeno collegandosi al sito www.birredeltrasimeno.it nel quale sono illustrate le peculiarità di ogni tipologia e la storia da cui è nata.

Le Birre del Trasimeno, che si possono chiamare anche Lake Annibale e Lake Trasimeno perché nate nel corso degli anni sulla scia della prima birra Lake, completeranno la loro offerta nel corso del 2019 con una terza birra leggendaria che si ispirerà a Porsenna, il mitico re etrusco che tenne testa alla grande Roma e che proprio al Trasimeno soleva transitare quale cuore dei suoi domini.

