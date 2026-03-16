Nasce a Perugia il “Festival del Pi Greco e della Matematica” - Tuttoggi.info

In occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto culturale: il “Festival del Pi Greco e della Matematica”. L’iniziativa, ideata e organizzata da Archimede, getta oggi le sue basi in vista della prima edizione integrale prevista per il 2027, sulla quale l’organizzazione è già operativa (www.festivalpigrecomatematica.it). Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione. Un contenitore aperto che si snoderà nel centro storico di Perugia tra convegni, giochi per bambini e per studenti, esibizioni, momenti di festa, e approfondimenti scientifici, coinvolgendo attivamente chi studia, ricerca, insegna o semplicemente usa la matematica in ogni istante della propria vita.

Una rete istituzionale d’eccellenza. Il progetto nasce sotto i migliori auspici, avendo già raccolto il sostegno e i patrocini del Comune di Perugia e della Provincia di Perugia, della Camera di Commercio dell’Umbria e del POST (Perugia Officina Scienza e Tecnologia). Fondamentale sarà la collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Perugia, attraverso il Dipartimento di Matematica e Informatica, e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. A questi si affiancano i consensi di altri enti strategici come, l’Adisu Umbria, l’Università dei Sapori, e tante altre importanti istituzioni del territorio come le Fondazioni culturali e bancarie, e le associazioni che saranno attori protagonisti delle giornate di divulgazione scientifica in città.

Il “Manifesto” del Festival: un linguaggio, infinite declinazioni. L’essenza dell’iniziativa è racchiusa nel suo Manifesto, che celebra la matematica come il linguaggio invisibile che struttura la nostra realtà: “La matematica è ovunque. Il Festival la mette al centro e la rende protagonista. È il linguaggio che struttura le Scienze, la Tecnologia, la gestione sostenibile dell’Ambiente, l’Arte, la Musica, il Cinema e le Arti Visive, la Cucina e l’Innovazione. Dietro ogni innovazione c’è un modello, un algoritmo, una struttura. Il Festival ne fa emergere lo spirito emozionale, celebrandola come patrimonio culturale condiviso e chiave di lettura del mondo”.

Verso il 2027. Il percorso che inizia oggi mira a costruire un evento interdisciplinare capace di parlare a tutti. Dalle applicazioni più tecniche – come Aerospazio, Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e Medicina – a quelle più quotidiane e multisensoriali legate allo Sport, alla Musica e al Cibo, la matematica verrà esplorata come il vero motore del futuro. Si apriranno spazi in modo che tutti possano toccare con mano i frutti dell’evoluzione tecnologica con esposizioni e spazi esperienziali gestiti dalle aziende più innovative del panorama regionale e nazionale. Perugia si prepara, dunque, a diventare la capitale di un sapere che non divide, ma unisce, trasformando i numeri in emozioni e la logica in spettacolo. Una nuova forma con cui presentarsi alla società ed ai visitatori di questa nostra stupenda città.



