Per 'Narrazioni a San Valentino' Dacia Maraini racconta l’amore - Tuttoggi

Dacia Maraini è autrice di decine di romanzi, saggi, racconti per bambini, raccolte di poesie, testi teatrali e sceneggiature cinematografiche: è difficile trovare una figura così importante e poliedrica in Italia. Ha conosciuto e frequentato tutti i più grandi personaggi della cultura italiana contemporanea da Alberto Moravia a Pier Paolo Pasolini, da Elsa Morante a Maria Bellonci, da Federico Fellini a Bernardo Bertolucci, da Michelangelo Antonioni a Monica Vitti, solo per citarne alcuni.

“Con Narrazioni, per questo San Valentino, ci siamo fatti un ‘grande regalo’ – spiega la vicesindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco – perché avremo l’onore di ospitare Dacia Maraini, una donna che ha dato lustro a tutta la cultura italiana contemporanea. La rassegna sta crescendo di livello e il programma del 2023 riserverà ancora belle e interessanti sorprese per il pubblico castiglionese”.

“Siamo molto lieti di ospitare nuovamente a Castiglione del Lago Dacia Maraini – afferma Monica Fanicchi di Libri Parlanti – che rappresenta per tutti noi un esempio di impegno, scrittura e determinazione femminile. L’incontro sarà l’occasione per parlare del sentimento più alto, l’amore, inteso come amicizia profonda, fiducia nel prossimo e percorso di crescita. Proprio per questa ragione ci auspichiamo che partecipino all’incontro gli adulti che hanno letto e amato gli scritti di Dacia Maraini, ma soprattutto che ci sia la presenza dei ragazzi delle scuole del territorio”. Ingresso gratuito: prenotazioni al numero 075 9658260.