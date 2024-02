Narrazioni 2024: Nicola Mariuccini presenta “Loro eravamo noi” - Tuttoggi.info

Narrazioni, domenica 25 febbraio è la volta dell’autore umbro Nicola Mariuccini che presenta “Loro eravamo noi”

Nel terzo appuntamento 2024 di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, la rassegna di libri del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale, domenica 25 febbraio è la volta dell’autore umbro Nicola Mariuccini che presenta “Loro eravamo noi” (Ali&no editrice): l’incontro si terrà nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna alle ore 17 e sarà moderato da Davide Astolfi.

«I contenitori culturali, come Narrazioni, non rappresentano solo momenti di intrattenimento – spiega la vicesindaco Andrea Sacco – ma costituiscono un aspetto essenziale per la crescita e il benessere della nostra comunità, incoraggiano la lettura e l’interesse per la letteratura, contribuendo a sviluppare una comunità più informata e consapevole. Anche questo appuntamento arricchisce la proposta culturale promossa dal Comune di Castiglione del Lago e sottolinea ancora una volta quanto sia importante valorizzare la cultura e i suoi protagonisti».

“Loro eravamo noi” è una raccolta di racconti di natura eterogenea, sia nell’ispirazione che nelle vicende narrate, che trova il suo filo conduttore nello iato fra la trasgressione dei desideri e la banalità del quotidiano dei personaggi, quasi tutte donne a parte Carlo, tetraplegico dal cuore potente e dai pensieri lucidi e illuminati. Questa frattura si rinviene nelle relazioni diversamente umane che fanno fatica a tenere il passo delle aspettative sociali prescritte con rigore, spesso, proprio da persone che furono protagoniste degli anni della liberazione sociale e sessuale. Da ciò emerge il dolore, a volte neanche patito, freddo, che conduce alla ricerca di una serenità interiore e tuttavia individuale, ripiegata nella ricerca del diritto alla sopravvivenza. Senza più fuga né orizzonte.

Il tratto narrativo di Nicola Mariuccini si connota qui in maniera differente rispetto ai quattro romanzi precedenti. La fonte dell’ispirazione, nei racconti, appare più immediata e libera; in essi, tranne forse in Srebrenica, la matrice storica su cui l’autore ha fondato un elemento caratteristico del suo stile letterario non è preponderante e la cifra stilistica concede maggiore spazio alla vicenda e alla narrazione.

Nicola Mariuccini, nato a Umbertide nel 1966, esordisce come autore nel 2015 con “La prigione di cristallo” (Futura edizioni). Nel 2017, con il collettivo di scrittori per beneficenza “Scriviperbene”, collabora al romanzo “La giusta luce” (Ali&no editrice). Con Castelvecchi pubblica i romanzi storici “Nighthawks” (2017), “Niños” (2018) e “Avrai vent’anni tutta la vita” (2020). Per il teatro ha scritto diverse opere, tra cui “L’esodo” (regia di Caterina Fiocchetti, 2020) e l’adattamento teatrale di “Avrai vent’anni tutta la vita” (regia di Francesco Bolo Rossini, 2021). Nel 2023 ha curato la drammaturgia dello spettacolo “La pace al tramonto” (regia di Francesco Bolo Rossini, con Francesco Bolo Rossini, Nanni Moretti, Paolo Pierobon, Caterina Fiocchetti, Olga Rossi e Maurizio Modesti, produzione La Mama International).

Ali&no è una casa editrice indipendente fondata in Assisi nel 1996. Il suo catalogo presenta collane di narrativa, poesia, letteratura di viaggio (i fuori guida, nata nel 1998), con un’attenzione particolare alla narrativa biografica di genere (le farfalle, collana fondata e diretta da Clara Sereni), alla letteratura sociale (le maree), alla saggistica verde (terre) ed enoturistica (viniviaggio). Centrali nell’ultima parte della produzione le sezioni dedicate alla memoria collettiva (Sguardi sul passato) e alla gastronomia storica (tacuinum). Nel 2020 Ali&no editrice ha fondato e promuove il Premio Letterario Nazionale “Clara Sereni” per la narrativa edita e inedita che ha come Presidente Onoraria la sen. Liliana Segre e la scrittrice Benedetta Tobagi come Presidente di Giuria Specialistica. La manifestazione è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica nel 2020. Il progetto di Ali&no editrice è racchiuso nel suo acronimo: le ali rappresentano il desiderio e la passione di pubblicare, “ali” per chi già opera nel mondo della scrittura, “no” per chi vi si affaccia per la prima volta, ma sempre con un approccio “alieno”, fuori dal convenzionale, controcorrente. Per questa ragione la casa editrice dedica spazio anche a scrittori emergenti spesso esclusi da un mercato editoriale saturo dei soliti noti. Nell’albo d’oro delle collaborazioni editoriali figurano nomi importanti, tra cui: Clara Sereni, Paola Biocca, Michela Monferrini, Silvia Calamandrei, Francesca Sanvitale, Sandra Petrignani, Walter Veltroni, Maria Nadotti, Luigi Veronelli, Rolly Marchi, Enrico Camanni, Enrico Martinet, Libereso Guglielmi, Ernesto Galli Della Loggia, Marco Sabellico, Davide Paolini, Franco Maria Ricci. Ali&no editrice è contro l’editoria a pagamento e valorizza la scrittura originale e di qualità.

L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.





Luogo: Palazzo della Corgna, piazza Gramsci, 1, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA