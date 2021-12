Narni, tamponi drive through da giovedì spostati sulla Marattana - Tuttoggi

La postazione dei tamponi drive through di Narni spostata da via Tuderte alla Marattana, sarà aperta dal lunedì al sabato fino alle 11,30

Si sposta la postazione dei tamponi drive through a Narni.

La direzione del distretto di Narni – Amelia dell’Azienda Usl Umbria 2 comunica alla cittadinanza del comprensorio Narnese che, da giovedì 23 dicembre, la postazione tamponi in modalità drive through verrà trasferita dall’area antistante il Centro di Salute di Narni Scalo, in via Tuderte, alla base logistica lungo la strada Marattana al km 6 presso il parcheggio degli uffici delle Dogane.

La decisione è stata adottata di concerto con l’Amministrazione comunale di Narni per garantire una migliore fluidità del traffico e un più agevole accesso nella nuova area, anche in considerazione della crescita dei contagi che rende necessaria l’esecuzione di un numero maggiore di test.

Da giovedì mattina 23 dicembre, quindi, i cittadini del comprensorio Narnese contattati per effettuare il tampone di controllo dai servizi dell’Azienda Usl Umbria 2 Distretto di Narni – Amelia e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dovranno recarsi alla piastra logistica lungo la strada Marattana, al km 6, nel parcheggio degli uffici delle Dogane. L’orario di apertura della nuova postazione tamponi drive through è dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30.