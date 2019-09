Narni Sport Night, 60 discipline sportive alla notte bianca dello sport

Saranno oltre 60 le discipline sportive rappresentate da altrettante associazioni che animeranno la “Narni Sport Night”. L’ottava edizione è in programma domani a Narni scalo a partire dalle 19, organizzata dal Comune e dalle associazioni dei commercianti. Novità di quest’anno l’arrampicata sportiva e gli stuntman, mentre confermate saranno tutti gli altri sport, tra cui atletica, tiro con l’arco, calcio a 5, tennis, pugilato, arti marziali, danza, volley, basket.

Il programma prevede anche spettacoli, intrattenimento e molte attività ludiche per bambini di tutte le età. Nell’organizzazione sono coinvolti direttamente sia il Coni provinciale che il Comitato italiano paralimpico. “E’ già un grande risultato aver fatto sette edizioni così partecipate sia dal pubblico che dalle associazioni sportive”, dichiarano il vice sindaco di Narni, Marco Mercuri, e l’assessore allo sport, Lorenzo Lucarelli, i quali fissano gli obiettivi dell’ottava edizione.

“Ripetere e se possibile superare – dicono infatti – il numero di presenze e sottolineare ancora una volta che lo sport è per tutti e di tutti. Sarà una serata per conoscere e valorizzare tutti gli sport presenti sul nostro territorio, una grande festa – proseguono – che cresce di anno in anno e che inquadra lo sport anche come strumento di socializzazione e condivisione”.

Navette – Dalle 19 alle 2 sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Garibaldi al centro storico. Le fermate sono quelle della linea urbana. È inoltre possibile prenotare un mezzo idoneo al trasporto disabili al numero 3204249275 entro le ore 18 del 28 settembre.

