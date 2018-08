Narni, ‘puzza chimica’ in centro, cittadini accusano fastidi | M5S chiede intervento Arpa

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni da parte della cittadinanza riguardo cattivi odori avvertiti nel centro di Narni, con sintomi di “bruciore al naso” e “senso di nausea”.

Nella giornata odierna sono arrivate ancora segnalazioni, oltre al solito “puzzo chimico”, pertanto il gruppo del M5S di Narni ha immediatamente inviato tali segnalazioni ad ARPA ed al Comune di Narni, richiedendo anche una campionatura dell’aria per poter capire cosa ci stiamo respirando e soprattutto da cosa sia stata generata.

“La cosa che più ci preoccupa – si legge in una nota – è il silenzio degli organi competenti in merito al controllo e tutela della salute pubblica, primi tra tutti il Sindaco, massimo responsabile, pertanto abbiamo inviato un’interrogazione orale per avere al primo consiglio utile, spiegazioni relative a questi eventi, se necessario chiederemo anche un consiglio straordinario per poter far luce su questi eventi come già fatto in precedenza in occasioni similari”.

