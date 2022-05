Narni, 500mila euro dal Ministero per il Ponte di Augusto e area archeologica - Tuttoggi

Narni, il M5S esulta per la risposta positiva del Ministero. Sarà realizzato anche un anfiteatrro nell'are archeologica

Per Narni sono in arrivo 500 mila euro di fondi ministeriali destinati alla riqualificazione del Ponte di Augusto e dell’area archeologica adiacente che serviranno a realizzare un anfiteatro per eventi e spettacoli.

Dal Ministero c’è stata la conferma che l’iter per l’inizio del cantiere sta andando avanti. Il bando di gara è stato emesso, così come l’aggiudicazione provvisoria. Inoltre è stata trasmessa la documentazione di rito riferita all’impresa vincitrice e l’appalto è stato aggiudicato definitivamente.

I tempi si sono leggermente dilatati a causa della necessità di interloquire anche con FS, per il tratto che interessa la ferrovia.

Esulta il M5S

“Da poco si sono conclusi i 35 giorni, per poter affidare le opere ed adesso si deve partire. Ed ecco che la nostra proposta di realizzare in quell’area un anfiteatro per eventi e spettacoli non è una chimera – commenta Luca Tramini del M5S – E’ un sogno che si può realizzare con un semplice accordo tra Comune e Soprintendenza. Immaginate questa splendida area arricchita da un anfiteatro naturale con lo sfondo delle magnifiche rovine di epoca romana. Trasformare questa meraviglia in qualcosa di vivo che può portare ricchezza, cultura e posti di lavoro. Il Ponte d’Augusto e l’area circostante, così come Le Mole e La Rocca – conclude la nota del M5S – sono risorse da sfruttare per dare un futuro alla nostra città e lavoro ai ragazzi narnesi”.