Narcotraffico tra Albania e Costa Metapontina, 18 arresti - Tuttoggi

POTENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros e della Compagnia di Policoro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di avere fatto parte di un’associazione dedita al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Potenza, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha coordinato le indagini.

Il sodalizio criminale individuato è operante lungo il litorale jonico-lucano, principalmente nei comuni di Tursi e Policoro, in provincia di Matera, e si approvvigionava principalmente attraverso fornitori albanesi, in collegamento con il proprio paese d’origine, da dove giungeva la droga.

L’operazione, per la quale sono stati impegnati 100 Carabinieri collaborati da unità cinofile del Nucleo CC di Tito Scalo e con il supporto di un elicottero del 6° Nucleo CC Elicotteri di Bari, ha interessato le province di Matera, Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani.

