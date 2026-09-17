Napoli, Tajani "A ottobre tavolo con il centrodestra per definire il candidato" - Tuttoggi.info

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Napoli, Tajani “A ottobre tavolo con il centrodestra per definire il candidato”

ItalPress

Napoli, Tajani “A ottobre tavolo con il centrodestra per definire il candidato”

Gio, 17/09/2026 - 20:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – “Ne dobbiamo parlare, vediamo quale sarà il nome definitivo. Noi mettiamo sul tavolo i nostri nomi e poi vediamo. Chi sono i migliori, quelli che possono dare i migliori risultati. Il candidato vincente si sceglie.” Lo ha detto il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, in chiusura della prima riunione della nuova segreteria regionale in Campania, in merito alla possibilità di un candidato a sindaco di Forza Italia per le prossime amministrative di Napoli, previste per il 2027.
xm9/mrc/gsl

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