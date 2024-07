Napoli, sparatoria nella notte: gambizzato 25enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sparatoria nella notte in via Carbonara a Napoli, pregiudicato 25enne gambizzato. Stanotte, la polizia è intervenuta al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove il 25enne è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina, al quale lui avrebbe reagito, ed è stato ferito alla gamba destra da un colpo di pistola. Visti i precedenti, la sua versione è al vaglio degli investigatori che al momento non escludano possa trattarsi del classico avvertimento di camorra.