Napoli, reagisce a rapina e viene accoltellato: grave 29enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Reagisce a una rapina e viene accoltellato: grave un 29enne. L’episodio è accaduto verso le 2.30 a Napoli. I Carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini dopo che il giovane, incensurato del quartiere Pendino, si era presentato con ferite multiple da arma da punta e taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione il 29enne, poco prima, mentre si trovava in vico Soprammuro sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto in un tentativo di rapina. Accoltellato in più parti del corpo, la vittima si sarebbe trascinata fino a vico Molino dove una residente lo avrebbe soccorso e portato in auto all’ospedale.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato – in via Soprammuro – un casco da motociclista, un coltello sporco di sangue, dei guanti in lattice e uno scaldacollo.

Il 29enne è in sala operatoria, attualmente non in pericolo di vita, per “ferite da punta e taglio multiple alla testa, al volto, al torace e arto inferiore destro”. I Carabinieri sono impegnati nelle indagini per ricostruire l’intera vicenda.