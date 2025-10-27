 Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo - Tuttoggi.info
Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

Lun, 27/10/2025 - 15:03

(Adnkronos) –
Infortunio Kevin De Bruyne, come sta e quando torna? Dopo il ko contro l’Inter, arrivato calciando e segnando il discusso rigore dell’1-0, il centrocampista del Napoli si è sottoposto oggi, lunedì 27 ottobre, a esami strumentali per capire l’entità del problema fisico. A comunicare i risultati è stato proprio il club azzurro con un comunicato sul proprio sito ufficiale. 

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, ha scritto il Napoli, comunicando, di fatto, che De Bruyne non tornerà in campo, a meno di un recupero lampo, prima del 2026. 

 

Kevin De Bruyne quindi dovrà restare fermo ai box per almeno tre mesi. Il centrocampista del Napoli salterà quindi le restanti partite dell’anno sia di campionato che di Champions League, con la speranza di essere di nuovo in campo per la ripresa della stagione nel 2026. 

 

