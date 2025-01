Napoli-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Impegno casalingo per il Napoli. Nella 20esima giornata di Serie A gli azzurri sfidano l'Hellas Verona al Maradona. La squadra di Conte cerca tre punti preziosi per rimanere in testa alla classifica, che guida grazie ai 44 punti conquistati, a +3 sull'Atalanta, prima delle inseguitrici e con una partita da recuperare. Il Verona invece è fermo al sedicesimo posto a quota 19.

Il match tra Napoli ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Lukaku, Neres. All. Conte

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Kastanos; Tengstedt. All. Zanetti

Napoli-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv.