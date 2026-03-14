Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli - Tuttoggi.info

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Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

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Napoli, donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

Sab, 14/03/2026 - 18:03

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(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all’esterno dell’abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa.  

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.  

La versione dell’uomo è ora al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l’ipotesi del drammatico incidente domestico. Indaga la Polizia di Stato. 

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