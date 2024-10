Napoli, andava in giro con una mannaia di 27 centimetri: denunciato 13enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni in strada armato di mannaia in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai carabinieri della tenenza di Cercola nel corso di alcuni controlli a Pollena Trocchia nei pressi di una sala scommesse di via Massa. Alla vista dei carabinieri, alcuni ragazzini hanno provato ad allontanarsi. Due minorenni di 14 e 13 anni sono stati controllati e perquisiti. Nelle tasche del 14enne un coltello a scatto lungo 22 centimetri, mentre il 13enne è stato trovato in possesso di una mannaia da cucina lunga complessivamente 27 centimetri. I due sono stati denunciati e poi affidati ai rispettivi genitori.

Nell'ambito dell'intensificazione dei controlli sulla movida disposti dal comando provinciale di Napoli, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno denunciato un 16enne trovato in possesso di un coltello a farfalla mentre era in compagnia di altri coetanei a corso Umberto I. A Volla, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per spaccio e porto d’armi un 17enne incensurato. Il ragazzo è stato fermato a via De Filippo e trovato in possesso di 5 grammi di hashish e di un coltello a serramanico.