Nadal e l'ultima partita in Davis: "Se potessi continuerei" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Nella Coppa Davis alle porte, Rafa Nadal giocherà la sua ultima partita. Il campione spagnolo è stato convocato per le finali di Malaga, dove la sua Nazionale affronterà nei quarti di finale l'Olanda domani, martedì 19 novembre, alle 17. "Era da molto tempo che pensavo al ritiro", ha raccontato Nadal in conferenza stampa, "ma ho sempre cercato di darmi un'altra possibilità, fino a quando non ho più potuto. Ora mi sto godendo questa settimana. So che sarà un grande cambiamento nella mia vita, ma succederà più tardi. Sono qui con la squadra e questo mi rende felice".

Sulle emozioni che proverà Nadal si è detto tranquillo: "Non lo so, non posso prevederlo. Se sono in campo spero di rimanere lucido, perché non sono qui per ritirarmi, ma per aiutare la squadra. È la mia ultima settimana, ma è una competizione di squadra, e la cosa più importante è aiutare la squadra, essere concentrati e fare bene. I rivali e le condizioni sono difficili. Alla fine arriveranno anche le emozioni, ma nel frattempo bisogna concentrarsi su ciò che bisogna fare".

Nadal dovrebbe giocare sicuramente il doppio con Alcaraz, ma non il singolare: "Questo bisognerebbe chiederlo al capitano. Io cerco di lavorare il più duramente possibile, è stato così per l'ultimo mese e mezzo. Non giocando molto spesso è un po 'più difficile mantenere un livello costante. Abbiamo una grande squadra, tutti questi giocatori hanno avuto una grande stagione sul circuito, quindi è compito del capitano decidere cosa è meglio per la Spagna. A livello fisico mi sento bene, senza alcun nessun problema. Sono contento di finire la mia vita professionale, giocando in Coppa Davis, dopo tutto la Coppa Davis 2004 è stata una delle mie prime grandi gioie da tennista. Sono felice di dire addio giocando di nuovo con la Spagna, che è qualcosa che ho sempre amato e mi ha dato cose che non mi hanno dato i singoli tornei".

Poi ancora sul ritiro: "Non esiste un addio ideale, i finali cinematografici ci sono soltanto nei film americani, mi sono reso conto che non avrei avuto uno di questi. Non è comunque qualcosa che mi interessa. Il mio addio sarà qualunque cosa sarà, ma sarebbe fantastico per la squadra vincere la Davis. Sarebbe un bel saluto per me e una grande gioia per tutti. Se dovessi giocare, non so a che livello sono. Sono passati alcuni mesi dalla mia ultima partita, quindi quello che faccio è cercare di fare del mio meglio ogni giorno per prepararmi il più possibile nel caso in cui dovessi essere in campo. Io da giocatore non posso prevedere come andranno le cose, a volte mi sono sentito davvero bene il giorno prima di una partita e il giorno dopo ho fatto un casino, ma non è questo il caso. Mi divertirò tantissimo, sia che dovessi essere in campo che in panchina".

Nadal, per ora, non pensa al futuro: "Non sono preoccupato per il prossimo passo della mia vita, ho avuto momenti in cui non sono stato in grado di giocare a tennis a causa degli infortuni. Ora ho un approccio diverso: devo accettare la sfida di un grande cambiamento nella mia vita. Non so se sarà difficile, ma sicuramente sarà diverso. Probabilmente quello che mi mancherà di più sarà la sensazione della competizione, scendere in campo e vedere i tifosi nelle grandi partite. Alla fine è l'adrenalina che si sente durante, prima e dopo le partite. Avrò altre cose che mi rendono felice e mi daranno altri sentimenti, ma questa adrenalina è difficile da trovare al di fuori dello sport professionistico".

"Le cose che ho passato, l'ultimo anno e altre difficoltà che ho avuto, mi hanno fatto sentire come se non potessi essere abbastanza competitivo e godermi quotidianamente il tennis", ha continuato Nadal, "a domanda a me stesso non è se potrei continuare per un altro anno, ma perché dovrei. Non ho quell'ego. È qualcosa su cui ho riflettuto per molto tempo. Se potessi continuerei a giocare".

Infine Nadal non chiude la porta a un esibizione con un amico speciale, Roger Federer: "Quando si è ritirato lui ero lì per giocare ed eravamo partner. Non ho ancora parlato con Roger, ha un calendario molto serrato. Questa sarà la mia ultima settimana sul circuito, ma non sarà il mio ultimo addio. Avremo la possibilità di fare qualcosa insieme".