Nadal annuncia il ritorno in campo “Ci vediamo a Brisbane” - Tuttoggi.info

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rafa Nadal torna in campo: appuntamento all’Atp 250 di Brisbane che scatterà il 31 dicembre. Ad annunciarlo è lo stesso 37enne maiorchino, che non gioca dal secondo turno degli Australian Open dello scorso gennaio e precipitato nel frattempo al numero 663 della classifica Atp. In un video postato sui suoi social, che ripropone le immagini dall’infortunio all’anca patito nel match perso con McDonald e poi dalla conferenza stampa in cui annunciava lo scorso maggio che difficilmente sarebbe tornato a giocare nel 2023, passando per la lunga riabilitazione, Nadal annuncia: “Penso che non merito di chiudere così, credo di aver lavorato sodo per tutta la mia carriera per cui non finirà tutto con quella conferenza stampa. Lavorerò ancora duramente per finire la mia carriera nel modo giusto. Dopo un anno lontano dalle competizioni, è tempo di tornare. Sarò a Brisbane nella prima settimana di gennaio, ci vediamo lì”. Ripartirà dunque dall’Australia il cammino dell’ex numero uno del mondo, con molta probabilità alla sua ultima stagione nel circuito.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).