Musumeci "Serve prudenza, possiamo contenere la diffusione del Covid" - Tuttoggi

“Evitiamo che a Capodanno si faccia l’errore dello scorso anno,

che ci ha poi costretti a stare per oltre un mese in zona

rossa. Serve prudenza. Siamo convinti di potere contenere la diffusione del virus”. È l’appello lanciato ai siciliani dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha incontrato i giornalisti a Palazzo d’Orleans, a Palermo, per il tradizionale scambio di auguri di fine anno. mra/vbo/gtr