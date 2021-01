Musumeci “riaprire scuole l’11? Valuteremo andamento dei contagi” - Tuttoggi

CATANIA (ITALPRESS) – “Noi siamo fermamente convinti che il calendario delle scuole – in questo caso degli istituti superiori perchè fino alle medie inferiori non c’è mai stata interruzione in Sicilia – non possa prescindere dall’andamento epidemiologico, dal dato dei contagi”. Lo ha detto in una intervista all’Italpress il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Aspetteremo fino a giorno 10 gennaio – ha aggiunto Musumeci – per capire quale sarà tale andamento, se ci sarà un’impennata dei casi di covid. In quel caso saremo nelle condizioni di potere ancora chiedere la didattica a distanza. Se, invece, i numeri non dovessero risultare allarmanti potremmo già dall’11 gennaio autorizzare, seppur al 50%, il ritorno degli studenti nelle scuole superiori”.

