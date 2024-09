Musumeci “La siccità sarà un problema ancora per diversi anni" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La siccità sarà un problema ancora per diversi anni: se la programmazione fosse stata fatta venti o trent’anni fa oggi saremmo a posto. L’Italia è mancata e di conseguenza anche in Sicilia non c’è stata programmazione, basti pensare che in tutto questo tempo non è stata istituita un’Autorità idrografica: doveva essere creata nel 1989, l’ha istituita il mio governo nel 2018 quando però era già troppo tardi”. Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, a margine della seconda edizione di Forum risorsa mare, al Palermo Marina Yachting. “Il governo, insieme alla Regione Sicilia, sta programmando interventi a breve e lunga scadenza – aggiunge Musumeci -. Abbiamo progettato il completamento delle dighe Blufi, che serve le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, e Pietrarossa, che era ferma da trent’anni: puntiamo a inaugurarla entro il prossimo anno”. xd8/vbo/gtr