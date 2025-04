Musolino (Adsp Mtcs): "Il porto di Civitavecchia verso il nuovo record di 3,5 milioni di crocieristi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Inaugurato questa mattina lo stand di Assoporti “Cruise Italy” al Seatrade Cruise Global di Miami con il Commissario straordinario dell’Adsp Pino Musolino, che ha fatto l’intervento di apertura alla presenza del Console generale italiano a Miami Michele Mistò, del Segretario dei Trasporti della Florida Jared Perdue, dell’On. Mauro Rotelli, del Sindaco di Viterbo Chiara Frontini e dell’amministratore unico di Ram Davide Bordoni.

“Anche quest’anno – ha sottolineato il Commissario dell’AdSP Mtcs Musolino – tutto il comparto del crocierismo mondiale e italiano si ritrova per confrontarsi e porre le basi per accordi futuri al fine di aumentare ancora il valore sia in termini di numero di passeggeri che di indotto e pil”.

“Quest’anno – prosegue Musolino – sono confermati numeri record per le crociere ancora in crescita. Civitavecchia mantiene saldamente il primato nel nostro Paese con un nuovo record atteso di 3,54 milioni di passeggeri (24% del totale) e la regione Lazio è la prima destinazione crocieristica d’Italia, confermando che l’industria crocieristica rappresenta pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri porti e per il sistema Italia”.