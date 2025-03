Musk consegna assegni da un milione di dollari a due elettori del Wisconsin, perché - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Credo che questo sia importante per il futuro della civilizzazione, è importante”. E’ quanto ha detto Elon Musk ai sostenitori che hanno partecipato al rally in Wisconsin durante il quale il miliardario tech ha consegnato due mega assegni da un milione di dollari a elettori estratti tra quelli che avevano firmato una petizione per fermare i “giudici politicizzati”. La strategia, identica a quella adottata dal Super Pac di Musk durante la campagna per le presidenziali con le lotterie milionarie negli stati chiave, poi vinti tutti da Donald Trump, è arrivata alla vigilia delle elezioni di domani per eleggere un giudice della Corte Suprema del Wisconsin.

Donald Trump ha dato il suo sostegno al conservatore Brad Schimel, nella speranza di rovesciare l’attuale maggioranza liberal della Corte in un importante swing state. E Musk ha investito nella campagna 20 miliardi di dollari. Ed è stata proprio la Corte Suprema del Wisconsin ieri sera a dare la luce verde alla controversa iniziativa di Musk, non accogliendo il ricorso dell’attorney general, il democratico Josh Kaul, in cui si sosteneva che la lotteria viola la legge “che vieta di offrire qualsiasi cosa di valore per spingere al voto”.

Nel rally, Musk ha affermato che l’elezione in Wisconsin è cruciale per impedire che i democratici ridisegnino la mappa elettorale dello stato, ottenendo così altri due seggi alla Camera “per cercare di fermare tutte le riforme che stiamo facendo per voi, il popolo americano”. E poi è tornato ad attaccare i “giudici attivisti”: “noi vogliamo che i giudici facciano solo i giudici”.