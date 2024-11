Musk cerca collaboratori geniali, l'annuncio e i requisiti. Stipendio? Zero - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Chi vuole, può aiutare - gratis - Elon Musk a tagliare i costi del governo americano. Il magnate boss di X e di Tesla e Vivek Ramaswamy, i co-direttori del dipartimento per l'Efficienza governativa (Doge) voluto da Donald Trump, hanno invitato gli americani "rivoluzionari a favore dello snellimento del governo e con un alto quoziente intellettivo" - disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana a stipendio zero - a entrare a far parte della loro squadra.

L'account X del Doge ha pubblicato un curioso annuncio di lavoro: "Non abbiamo bisogno di altri generatori d'idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari dal quoziente intellettivo super elevato disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana per ridurre i costi".

Difficile discernere verità e finzione nei post del dipartimento il cui stesso diminutivo richiama un celebre meme di internet e il dogecoin. "Se sei tu, invia il tuo Cv a quest'account. Elon e Vivek esamineranno il migliore 1% dei candidati", si legge nel post.

In un post separato, Musk ha commentato l'annuncio: "In effetti, si tratta di un lavoro noioso, ci si fa un sacco di nemici e il compenso è pari a zero". Il magnate, uomo più ricco del mondo, ha promesso di ridurre la burocrazia federale di un terzo e di tagliare 2 miliardi di dollari dalla spesa pubblica statunitense, un'impresa che, ha detto, "comporta necessariamente qualche difficoltà temporanea".

All'inizio di questa settimana, Donald Trump ha annunciato la nomina di Musk e del 'patriota' di origini indiane e candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy alla guida di Doge, affermando che: "Insieme, questi due meravigliosi americani apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare i regolamenti in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali - essenziali per il movimento 'Save America'". Trump ha descritto il nuovo dipartimento come il 'Progetto Manhattan' del nostro tempo, riferendosi al programma di ricerca guidato dagli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale finalizzato a creare la bomba nucleare.