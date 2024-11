Musica, riparte la stagione invernale della Cantinetta della Locanda del Borgo di Rotecastello con lo Stato Brado - Tuttoggi.info

Riparte la stagione invernale della Cantinetta della Locanda del Borgo di Rotecastello, il piccolo borgo alle porte del Monte Peglia che ospita, ormai da qualche anno, il club di musica live tra le sue caratteristiche mura medievali. Sabato 9 novembre dalle ore 22,45 (ingresso libero) ad aprire quella che è la nona stagione della CaNtInEtTa sará il promettente gruppo romagnolo, Stato Brado, supportato fin dai primi passi da due giganti della musica indipendente italiana come Gianni Maroccolo e Massimo Zamboni.

Stato Brado nasce a Bologna nel 2023 dall’incontro tra Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra, compositori e sound designer per il cinema. Voci tra litania e urlo, una chitarra baritona suonata come non si dovrebbe, tastiere e sintetizzatori all’elettronica post-agricola. L’album “Canzoni contro la ragione” pubblicato nel maggio 2024 è disco italiano del mese nella rivista Rumore. Da maggio 2024 portano in giro i propri brani in tutta Italia con l’ “Inutile Tour” e proprio lo scorso mese di ottobre hanno partecipato alla finale di Musica da Bere vincendo il premio speciale Rockit e risultando come la band più apprezzata dal pubblico presente in sala. Ciò che è stato è stato brado, il motto della band che è composta da:

– Alessio Vanni (Voce, synth campionamenti)

– Lorenzo Valdesalici (Chitarra baritona, voce)

– Lorenzo Marra (Synth, programmazione elettronica)

L’ingresso al concerto live è gratuito e a partire dalle 22:30 una speciale opening con i Senti Tuoni, un altro prodotto live che arriva da Bologna e dall’Appennino Reggiano.