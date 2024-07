Musica, moda, artigianato e buona cucina: da venerdì 5 luglio al Trasimeno l’estate di “Sun, Moon, Lake” - Tuttoggi.info

Quattro serate in riva al lago, musica super selezionata da esperti dj, sfilate di moda, angoli relax, momenti di meditazione, bancarelle con il miglior artigianato locale e un trionfo di truck food per far assaporare a ospiti e turisti i piatti più caratteristici della tradizione. Si chiama “Sun, Moon, Lake” la proposta estiva in arrivo al Trasimeno presso le strutture dello “Zocco Beach” di San Feliciano. Un’inedita rassegna, che trae ispirazioni ed energia non soltanto a livello di titolo nel passaggio dal tramonto del sole al sorgere della luna ma anche dagli incantevoli scenari lacustri, pronta ad aprire i battenti venerdì 5 luglio (dalle ore 19 in poi) per ripetersi il 19 luglio e il 9 e 23 agosto in una location individuata come scenario naturale ideale per proporre idee che vadano oltre il concetto della semplice discoteca.

Con una forte impronta “anni ’80 e ‘90” e qualche incursione nei primi anni 2000 e nelle hit attuali in tema di proposte musicali grazie alle performance di DJ Fred e di Dj Alex Simi, l’organizzazione ha messo a puntino attrazioni per tutti i gusti e tutte le età. Di sicuro richiamo la passerella dove a sfilare già dalla prima serata saranno le modelle selezionate da “Essere Donna”, punto di riferimento a Castiglione del Lago in tema di abbigliamento, borse e accessori. Per l’artigianato umbro, poi, numerosi spazi espositivi a cominciare da quelli allestiti da “Bijoux d’arte” di Rita Cancelloni con gioielli artigianali, moderni e storici. Particolarmente attese, infine, le esperienze di respiro sensoriale con oli essenziali e i momenti di profondo relax in aree dedicate.

Estremamente variegata anche l’offerta eno-gastronomica che vedrà fianco a fianco i truck food “Gattini” con la propria “pizza in cammino”, “Rosso di Sera a zonzo” con la rivisitazione fast food dei suoi storici piatti, “La Vecchia Frittoria” con un fish&chips che strizza l’occhio anche al Trasimeno e “Porco Ciucco” con il proprio pieno di sapori. Un percorso completo che va dall’aperitivo alla cena vera e propria, integrato da hamburger, taglieri, insalatone, cocktail drink e birre di qualità a cura della cucina dello storico “Zocco Beach”, dove tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero.





Luogo: Zocco Beach, Strada della Santocchia, 1, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA