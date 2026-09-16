Musetti "Stagione difficile ma sogno ancora Atp Finals" - Tuttoggi.info

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Musetti “Stagione difficile ma sogno ancora Atp Finals”

ItalPress

Musetti “Stagione difficile ma sogno ancora Atp Finals”

Mer, 16/09/2026 - 14:02

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MILANO (ITALPRESS) – “È stata una stagione abbastanza difficile, ricca di infortuni e non di risultati. Ho dovuto cambiare tante cose in corso d’opera”. Così Lorenzo Musetti, a margine dell’evento “Kia Open Lab” al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano, traccia un bilancio del 2026, non ancora concluso, spiegando di avere già lo sguardo rivolto alla prossima stagione. “C’è ancora il sogno nel cassetto di riuscire a guadagnarmi un posto alle Finals, ma i tornei rimasti sono veramente pochi. L’obiettivo e il focus è cercare di costruire un fisico migliore, che supporti meglio il fitto calendario che abbiamo, un fisico che riesca a sopportare questi ritmi. Speriamo in un 2027 migliore”.
col5/glb/gtr

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