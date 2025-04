Musetti, rinviato il sogno top ten. Obiettivo Madrid per Lorenzo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Appuntamento con la top 10 rinviato. Lorenzo Musetti non potrà festeggiare lunedì prossimo il suo ingresso tra i migliori dieci tennisti del ranking Atp, dopo l’approdo di Holger Rune nella finale del torneo 500 di Barcellona. La vittoria contro Karen Khacanov ha infatti garantito al danese i punti necessari non solo a difendersi dall’assalto dell’azzurro, che grazie alla finale di Montecarlo, poi persa contro Alcaraz, era approdato all’undicesimo posto, best ranking della carriera, ma anche a scavalcare Daniil Medvedev per prendersi il nono posto.

Proprio l’infortunio patito nella finale del Masters 1000 del Principato aveva costretto Musetti a saltare Barcellona, ma l’azzurro dovrebbe recuperare in tempo per il torneo 1000 di Madrid, al via il prossimo 22 aprile. Il toscano, come detto, è fermo in undicesima posizione con 3200 punti, ma arriverà nella capitale spagnola senza praticamente nulla da difendere, essendo stato eliminato al primo turno lo scorso anno, e tutto da guadagnare. Un’occasione piuttosto ghiotta per Lorenzo, al momento a soli 90 punti dal decimo posto di Medvedev e dal primo ingresso della carriera nella top ten del ranking Atp.