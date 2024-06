Musetti-Paul, oggi finale Atp del Queen's: orario e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 23 giugno, la finale del torneo Atp del Queen’s. Lorenzo Musetti, numero 30 del ranking, dopo aver sconfitto l’australiano Jordan Thompson per 6-3, 3-6, 6-3 in 2 ore e 20 minuti, sfiderà Tommy Paul che ha battuto in due set il connazionale Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 7-6 (7-1) in meno di un’ora e 40 minuti di gioco.

Contro l’australiano Jordan Thompson è stato “uno dei match più duri di questa settimana. Lui ha giocato a un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Alla fine è stata molto dura, ne sono uscito giocando degli ottimi colpi e il break ottenuto mi ha dato la fiducia per chiudere. E’ stato quello il momento chiave: avevo avuto già tante occasioni ed alla fine ce l’ho fatta”, ha ammesso l’azzurro aggiungendo: “E’ bellissimo essere in finale in un torneo ed in un circolo come il Queen’s che ha una storia tanto importante”.

Il 22enne carrarese va a caccia del suo terzo titolo. La finalissima del Queen’s è in programma alle 15 sull’erba londinese e sarà trasmessa in diretta televisiva su uno dei due canali dedicati di Sky Sport Sky (Uno o Tennis 201 o 203.Per quanto riguarda lo streaming diretta sull’app Sky Go, riservata agli abbonati all’emittente satellitare. Possibile seguire il match anche su Now, piattaforma live on demand.