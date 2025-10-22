 Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv - Tuttoggi.info
Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

Mer, 22/10/2025 - 21:03

Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida domani, giovedì 23 ottobre, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 del ranking Atp, – in diretta tv e streaming – agli ottavi di finale del torneo 500 austriaco. Musetti è reduce dalla vittoria dell’esordio contro il serbo Medjedovic, subentrato da lucky loser dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas, mentre Etcheverry ha battuto il norvegese Budkov Kjaer. 

 

La sfida tra Musetti ed Etcheverry è in programma domani, giovedì 23 ottobre, non prima delle 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall’azzurro in due set nel secondo turno dell’ultimo Masters 1000 di Madrid. 

 

Musetti-Etcheverry sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

