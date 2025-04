Musetti-De Minaur: orario, precedenti e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti a caccia della storia a Montecarlo. Il tennista azzurro sfiderà oggi, sabato 12 aprile, Alex De Minaur della semifinale del Masters 1000. Musetti ha battuto in rimonta Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale, dopo aver vinto il derby italiano contro Matteo Berrettini agli ottavi, ed è approdato così per la prima volta in carriera in semifinale a Montecarlo. L’australiano invece ha superato Grigor Dimitrov.

La sfida tra Musetti e De Minaur è in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 14.30 circa. I due si sono affrontati in due precedenti con una vittoria a testa: il primo confronto è stato vinto dall’australiano, che nel 2022 ha vinto agli Australian Open in quattro set, mentre l’azzurro ha trionfato nel 2024 al Queen’s in tre set.

Musetti-De Minaur, così come tutte le sfide del Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.