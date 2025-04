Musetti, chi è la fidanzata Veronica Confalonieri - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Vittoria e bacio alla fidanzata. Nel trionfo di Lorenzo Musetti, per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Montecarlo, c’è un’immagine su tutte che ha catturato l’attenzione. Al termine del quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas prima e della semifinale con Alex De Minaur poi, il tennista azzurro è salito sugli spalti e ha baciato la fidanzata, Veronica Confalonieri, che da anni lo segue in giro per il mondo. Ma chi è la fidanzata di Musetti?

Veronica Confalonieri è nata a Sanremo e ha 22 anni. Lavora nel mondo del design, e dopo essersi laureata allo Ied, l’Istituto Europeo di Design, si è specializzata in grafica, venendo assunta, nel 2019, da Sky. La sua prima passione però è sempre stato lo sport e il tennis in particolare. Proprio grazie alla racchetta Veronica ha conosciuto Musetti, compagno da quattro anni.

La sorella Valentina Confalonieri, oggi allenatrice, ha giocato per anni e sui campi ha incontrato il tennista Gianluca Mager, numero 436 del ranking Atp, con cui è sposata. Attraverso amicizie in comune Veronica ha conosciuto Musetti e proprio lo scorso anno, nel marzo del 2024, la coppia ha festeggiato la nascita del figlio Ludovico. Nonostante non fosse una gravidanza pianificata, è stata proprio Veronica a rivelare in varie interviste di come l’arrivo di Ludovico abbia stretto ancora di più il loro legame e fatto maturare Lorenzo.