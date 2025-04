Musetti-Alcaraz, oggi finale Atp Montecarlo - Diretta - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz oggi 13 aprile nella finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro, numero 16 del mondo, va a caccia del terzo titolo della carriera e del primo trionfo dal 2022.

Musetti e Alcaraz si affrontano per la quinta volta in carriera. Lo spagnolo conduce 3-1 nei precedenti: l’unico successo azzurro è arrivato nella finale di Amburgo 2022, sulla terra battuta. Il 23enne di Carrara, reduce dal successo in semifinale contro l’australiano Alex De Minaur, affronta il miglior giocatore del mondo sul rosso e sogna l’ingresso nella top ten del ranking. Alcaraz, numero 3 del mondo, guadagnerà una posizione in classifica in caso di vittoria.