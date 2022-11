Museo dell’anno, la Galleria Nazionale dell’Umbria in “finale”

Il premio è promosso da Apollo. The International Art Magazine, una delle riviste d’arte più prestigiose al mondo che, nello scorso numero ha dedicato al museo perugino un servizio di sei pagine.

La proclamazione del vincitore avverrà il prossimo 6 dicembre, nel corso di una cerimonia in programma a Londra.

“Essere presenti nella short list degli Apollo Awards – afferma Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria – è per noi motivo di grande orgoglio. Un riconoscimento così prestigioso è un premio a tutto lo staff del museo e a tutti i professionisti e le ditte che hanno collaborato all’impresa del riallestimento delle sale. Abbiamo perseguito un unico obiettivo: migliorare le modalità di conservazione e di fruizione del nostro patrimonio e trasformare il concetto di accessibilità in accoglienza; questa nomination sembra suggerire che abbiamo, forse, avuto ragione”.

Un altro grande riconoscimento per la Galleria Nazionale dell’Umbria, che dal 3 marzo si appresta ad ospitare la grande mostra sul Perugino, con nuove opere del Vannucci in arrivo da tutto il mondo, in occasione delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della morte del Divin Pittore.