Museo del vetro e Paleontologico di nuovo visitabili su prenotazione

Da sabato 1° maggio il Museo del Vetro di Piegaro e il Museo Paleontologico "Luigi Boldrini" di Pietrafitta apriranno le loro porte, prenotazione obbligatoria

Anche a Piegaro la cultura e il turismo riaprono le braccia al pubblico.

Con il ritorno dell’Umbria in zona gialla, è possibile tornare a visitare mostre e musei, con la riapertura progressiva dei luoghi di interesse storico, artistico e monumentale, naturalmente nel rispetto dei protocolli e delle linee guida anticontagio.

Da sabato 1° maggio il Museo del Vetro del capoluogo e il Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta apriranno le loro porte e potranno essere visitati solo con prenotazione obbligatoria da effettuare entro 24 ore prima della visita.

La visita avverrà mediante accesso contingentato con un massimo di otto persone a turno.

Per maggiori informazioni sulle aperture, sugli eventi in programma e per effettuare le prenotazioni contattate direttamente gli spazi.

Museo del Vetro di Piegaro.

Orari di apertura: sabato e domenica

ore 10.00-13.00/15.00-18.00

Per info e prenotazioni: 366 9576262

museodelvetro@comune.piegaro.pg.it

www.museodelvetropiegaro.it

Museo Paleontologico di Pietrafitta :

Orari di apertura: sabato e domenica

ore 10.00-13.00/15.30-18.30

visite guidate: ore 10.30/11.30/15.30/17.00

Per info e prenotazioni: 392 9595160

pietrafitta@sistemamuseo.it