Musei e disagio psichico, un unico progetto per quattro comuni

I musei demo etnoantropologici del Trasimeno stringono un legame sempre più forte con il Centro di salute mentale. Partito come esperienza pilota dalla Banca della Memoria a Paciano, il progetto “TrasiMemo arts&crafts” si estende ora anche ai musei di Magione, Città della Pieve e Piegaro, coinvolgendo sempre più giovani con disagio psichico e cognitivo in attività pratiche e laboratoriali.

E’ in programma per giovedì 21 febbraio alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (Palazzo Graziani – Sala delle Colonne) la conferenza stampa di presentazione del progetto “I patrimoni museali del Trasimeno per un welfare di comunità”, finanziato dalla stessa Fondazione.

All’incontro con i giornalisti interverranno il presidente della Fondazione Giampiero Bianconi, Roberta Veltrini Presidente della Cooperativa Frontiera Lavoro e Gianfranco Salierno direttore del CSM Trasimeno. Saranno inoltre presenti i delegati dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e dei quattro poli museali coinvolti nel progetto e i docenti dei laboratori che si svolgeranno all’interno degli stessi.

(Nella foto un laboratorio a TrasiMemo)

