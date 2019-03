Muro pericolante demolito a mano dai vigili del fuoco | Foto e video

Con i picconi hanno dovuto demolire a mano un vecchio muro pericolante i vigili del fuoco di Gaifana, chiamati ad intervenire martedì pomeriggio a Nocera Umbra, nella centrale via Felice Bisleri. Il manufatto in laterizio non aveva alcuna funzione, né di contenimento né di sostegno e sgretolandosi minacciava i passanti lungo la strada sottostante.

Piccone alla mano, quindi, i vigili del fuoco hanno abbattuto 15 metri di muro, con il materiale che è stato poi recuperato da una ruspa.

Sul posto personale del Comune di Nocera e della Provincia di Perugia per la pulizia della strada.

Il traffico su via Bisleri è stato regolamentato dalla polizia municipale.

