Muro di Berlino, Meloni “Ricordare quanto sia costato conquistare la libertà” - Tuttoggi.info

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Muro di Berlino, Meloni “Ricordare quanto sia costato conquistare la libertà”

ItalPress

Muro di Berlino, Meloni “Ricordare quanto sia costato conquistare la libertà”

Lun, 09/11/2026 - 13:47

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ROMA (ITALPRESS) – “37 anni fa cadeva il Muro di Berlino. Non soltanto una barriera di cemento, ma il simbolo di un sistema che per anni aveva negato a milioni di persone la libertà, la dignità e il diritto di scegliere il proprio futuro. Il 9 novembre 1989 ha segnato una svolta nella storia dell’Europa, affermando la forza di chi non ha mai rinunciato a rivendicare il proprio diritto di vivere libero. Nel Giorno della Libertà, ricordiamo quanti hanno conosciuto sulla propria pelle cosa significasse vivere senza libertà e quanti hanno perso la vita nel tentativo di conquistarla. La libertà è il fondamento della nostra democrazia, della dignità umana e del futuro dei nostri popoli. Non è mai scontata. Per questo abbiamo il dovere di custodirne il valore, ricordare quanto sia costato conquistarla e trasmetterne la consapevolezza alle generazioni future”. Lo scrive sul suo profilo X la premier Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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