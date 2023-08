Mura urbiche imbrattate dopo il restauro, al vaglio le immagini delle telecamere

Il sindaco Secondi vuole i responsabili: "Valuteremo la possibilità di applicare il Daspo urbano"

Mura urbiche imbrattate, il Comune Il Comune sporgerà denuncia all’autorità giudiziaria. Caccia ai vandali nella zona di piazza Garibaldi, il sindaco Secondi: “Valuteremo la possibilità di applicare il Daspo urbano, è un gesto di inciviltà che offende tutti i tifernati e mortifica gli investimenti che sosteniamo con risorse pubbliche per valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e artistico della nostra città”

Il sindaco aggiunge: “Non chiuderemo gli occhi di fronte a un gesto di inciviltà che offende tutti i tifernati e mortifica gli investimenti che sosteniamo con risorse pubbliche per valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e artistico della nostra città”.

L’Amministrazione comunale è determinata dopo la scritta rinvenuta nel tratto della cinta muraria cittadina appena restaurata alle porte del centro storico, a ridosso della dimora rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. “Uno scorcio tra i più belli che abbiamo, che abbraccia un luogo dove la famiglia Vitelli ha scritto la storia della nostra città, legandola fino ai giorni nostri a uno dei palazzi di maggior pregio architettonico e artistico non solo del territorio di Città di Castello, ma dell’Umbria”, sottolinea Secondi, rimarcando “la necessità di una reazione ferma di fronte a chi con maleducazione e superficialità dimostra di non amare la città”.

Deturpato un tratto delle Mura Urbiche appena restaurato

Il tratto sfregiato con lo spray fa parte di una porzione della cinta muraria cittadina compresa tra Palazzo Vitelli a Sant’Egidio e la Palazzina Vitelli, sulla quale sono appena stati conclusi i lavori da 1 milione e 500 mila euro per il restauro conservativo del manufatto in pietra finanziati con contributo regionale a valere sulle risorse POR-FESR 2014-2020.

Al vaglio le immagini delle telecamere

A supporto della denuncia, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione ogni elemento di prova che potrà essere desunto dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo nel centro storico, auspicando che le forze dell’ordine , in collaborazione con la polizia locale, possano individuare gli autori del vandalismo. La scritta è stata lasciata sulla sommità della parete in pietra che costeggia i giardini di piazza Garibaldi, nei pressi della rotatoria stradale tra viale Raffaele De Cesare, viale Armando Diaz e viale Vittorio Veneto. Un’area nella quale le stesse coperture del cantiere per il restauro delle mura urbiche erano già state imbrattate con le bombolette, che qualcuno ha ritenuto di usare anche sul manufatto appena scoperto alla vista dopo la fine dei lavori.

“Appena un mese fa il consiglio comunale ha approvato il regolamento di Polizia, Sicurezza Urbana e Daspo Urbano con l’intenzione di mettere a disposizione della comunità uno strumento a salvaguardia della convivenza civile, della sicurezza dei cittadini e della più ampia fruibilità dei beni comuni”, ricorda Secondi. “Ecco perché – puntualizza il sindaco – di fronte a una così macroscopica mancanza di rispetto per una bene di tutti, siamo determinati a tutelare in ogni modo gli interessi dei nostri concittadini, che hanno il diritto di vivere in una comunità sicura, ma anche il diritto di usufruire di luoghi pubblici decorosi e adeguati alle relazioni sociali, che ognuno di noi è chiamato a tutelare e curare con educazione e senso civico”.