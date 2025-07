Muore risucchiato da motore di un aereo a Bergamo, tragedia in pista a Orio al Serio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Dramma in pista all’aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo. A quanto si apprende, un uomo è morto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza.

Sacbo comunica quindi che “le operazioni di volo all’aeroporto di Milano-Bergamo sono rimaste sospese dalle ore 10:20 alle 12:00 a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il traffico aereo è ripreso alle ore 12:00”, recita la nota.