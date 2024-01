Muore nell'incendio in camera forse per colpa di una sigaretta - Tuttoggi.info

Ad innescare l'incendio che ha interessato il letto della 91enne potrebbe essere stata una sigaretta lasciata accesa

L’incendio nella sua camera da letto in piena notte non ha lasciato scampo ad una donna di 91 anni, morta nel fine settimana a Todi. A scoprire la tragedia i familiari dell’anziana, che vivono al piano superiore di una villetta in località Loreto. Ad innescare l’incendio – spento dai vigili del fuoco tuderti – potrebbe essere stata una sigaretta.

La 91enne, infatti, era fumatrice e pare fosse solita fumare anche a letto. Potrebbe dunque essersi addormentata con una sigaretta accesa che avrebbe innescato le fiamme dal materasso. Quando i familiari si sono accorti – dal forte odore di fumo che proveniva dal piano sottostante – dell’incendio, il rogo non era particolarmente esteso. Per la poveretta, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata posta sotto sequestro: a coordinare le indagini sulla tragedia, condotte dai carabinieri della Compagnia di Todi, è il pm di Spoleto Federica Filippi.

(Foto di repertorio)