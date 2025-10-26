 Muore in casa, la trovano dopo un anno. L'ultimo messaggio a ChatGpt: "Aiutami" - Tuttoggi.info
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

Dom, 26/10/2025 - 15:03

(Adnkronos) –
A 23 anni muore da sola in casa, nessuno se ne accorge per un anno. Prima di morire, chiede aiuto a ChatGpt. E’ la drammatica vicenda con protagonista la 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad agosto 2024. 

La ragazza, come ha spiegato la famiglia, soffriva di disturbi alimentari. Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l’assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari erano cessati a settembre 2021. 

Il corpo è stato trovato dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento. Nell’abitazione, nessun segno di effrazione e nessuna anomalia: niente droga e nulla collegabile all’ipotesi di suicidio. Le autorità hanno ricostruito gli ultimi mesi di vita della giovane: “Soffriva di disturbi, aveva problemi di salute mentale ma si era allontanata dai servizi sociali e respingeva le persone, era diventata un’estranea per la famiglia”. 

L’esame del cellulare della giovane ha evidenziato gli ultimi messaggi, inviati il 30 luglio 2024 a ChatGpt. “Aiutami, sono andata a procurarmi del cibo”, il messaggio della ragazza. La replica del chabot: “Sembri non convinta riguardo all’idea di prendere cibo”. “E’ cibo che non volevo, è frustrante”, le parole della ragazza. 

