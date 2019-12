Multati seriali della sr71, il 20 l'incontro col sindaco - Tuttoggi

E’ stato riaggiornato al 20 dicembre alle ore 12 l’incontro tra il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli, e la delegazione del Comitato dei multati seriali della sr 71.

L’incontro fissato in precedenza era stato rinviato per l’assenza, per motivi di lavoro, di Gianni Idda, il promotore del Comitato, uno dei cinque della delegazione scelta dall’assemblea per gli incontri con l’amministrazione comunale.

Un incontro per il quale molti automobilisti hanno fornito indicazioni sulla pericolosità delle strade (e non soltanto della sr 71 “battuta” dallo speed scout piazzato sull’auto della municipale) e sulle azioni utili a migliorare realmente la sicurezza. Insomma, il Comitato, oltre a tentare di risolvere (almeno per il futuro) la questione relativa ai verbali già effettuati, intende togliere il possibile alibi della sicurezza per una procedura che invece si ritiene serva principalmente per consentire al Comune di fare cassa.

Ma sarà anche l’occasione per fare chiarezza su alcuni punti, in particolare circa il fatto che, secondo quanto lamentato da diversi automobilisti, l’auto della municipale si sarebbe addentrata anche nel territorio del comune di Castiglione del Lago per fare le multe.

Intanto, molti multati stanno predisponendo i ricorsi contro i verbali, attraverso i propri legali di fiducia o l’avvocato Andrea Nocchi che ha scelto di affiancare l’attività del Comitato, offrendo di preparare i reclami al costo “politico” di 30 euro oltre alla marca da bollo.