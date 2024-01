Mulè "L'antisemitismo è un cancro" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Il concerto di oggi alla Camera che celebra la Giornata della Memoria intende esaltare chi sacrificò anche la propria vita guadagnandosi per questo il titolo di Giusto tra le Nazioni del popolo ebraico”. Lo dice il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in merito all’iniziativa “Ascoltare la storia, per non dimenticare”, che si tiene a Montecitorio in vista della Giornata della Memoria, un concerto con l’Orchestra e il Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, testimonianze, un tributo agli esponenti delle forze armate e forze dell’ordine decorati della medaglia di “Giusto fra le nazioni”.

(fonte video: ufficio stampa Camera dei deputati)