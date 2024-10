Mulé e Ronzulli celebrano la "modernità" di Matteotti a New York - Tuttoggi.info

NEW YORK (ITALPRESS) – All’Istituto Italiano di Cultura di New York è stata inaugurata la mostra dedicata a Giacomo Matteotti. All’ inaugurazione, in rappresentanza della Camera dei deputati, è intervenuto il Vicepresidente Giorgio Mulè e in rappresentanza del Senato la vicepresidente Licia Ronzulli. L’esposizione ripercorre la vita e l’impegno politico di Matteotti, con documenti ripresi anche dall’archivio parlamentare. E’ intervenuto anche il Console Generale Fabrizio Di Michele. Mulè ha ringraziato il Direttore dell’Istituto, Fabio Finotti e Maurizio Degl’Innocenti, Presidente della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” e del Comitato per le celebrazioni del centenario matteottiano, “per il contributo nella realizzazione dell’esposizione”.“Nella storia di Giacomo Matteotti il binomio fra libertà e giustizia, che qualifica l’identità del riformismo socialista, si traduce in concreta azione politica, in un metodo e in un modo di interpretare il mandato parlamentare che rappresentano un modello a tutte le latitudini” ha detto Mulè. Il Vicepresidente della Camera ha anche individuato “due elementi di grande modernità che caratterizzano la figura di Matteotti”: “La capacità di smascherare le “fake news’ attraverso l’analisi dei fatti e l’obiettivo del consolidamento della pace attraverso l’unione di tutte le forze riformiste nel progetto di Stati Uniti d’Europa”.

mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)